15 ноября 2021

Джонсон: Лондону придется выбирать между выгодой и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Лондон не хочет конфликтовать с Россией, подчеркнул Борис Джонсон Фото:

Власти Великобритании вскоре встанут перед выбором — увеличить зависимость от российского топлива или же плотнее выступить в поддержку Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Скоро предстоит выбор. Подсесть еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские трубопроводы, или вступиться за Украину, выступить в защиту мира и стабильности», — цитирует Джонсона Bloomberg.

Великобритания не хочет конфликтовать с Россией, но выступает за ценности демократии и свободы, как и другие европейские страны, подчеркнул Джонсон. Премьер-министр также назвал Россию великой страной и добавил, что именно «русская кровь победила нацизм».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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