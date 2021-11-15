Джонсон: Лондону придется выбирать между выгодой и Украиной

Власти Великобритании вскоре встанут перед выбором — увеличить зависимость от российского топлива или же плотнее выступить в поддержку Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Скоро предстоит выбор. Подсесть еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские трубопроводы, или вступиться за Украину, выступить в защиту мира и стабильности», — цитирует Джонсона Bloomberg.
Великобритания не хочет конфликтовать с Россией, но выступает за ценности демократии и свободы, как и другие европейские страны, подчеркнул Джонсон. Премьер-министр также назвал Россию великой страной и добавил, что именно «русская кровь победила нацизм».
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