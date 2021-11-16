Гинцбург назвал вакцину от COVID-19 без побочных эффектов

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Прививаться назальной вакциной нужно не чаще раза в полгода, заявил Александр Гицнбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили. Прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода. Возможно, и реже», — цитирует Александра Гинцбурга РИА «Новости».

Пока неизвестно, заменит ли новая разработка НИЦ имени Гамалеи привычные вакцины от коронавируса. По словам Гинцбурга, решать этот вопрос будут в ходе клинических исследований. Учреждение получило на них разрешение от Минздрава РФ в середине октября.

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Он уточнил, что этот эффект нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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