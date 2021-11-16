РБК: Центробанк РФ введет новые ограничения на выдачу кредитов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк РФ решил не выделять системно значимые банки в отдельную категорию для регулирования Фото:

Центробанку РФ не разрешили выделять системно значимые банки (СЗКО) в отдельную категорию при введении ограничений на выдачу кредитов. Это не позволит заемщикам с высокой долговой нагрузкой перейти в менее крупные банки.

«Лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов из одной группы банков в другую. В связи с этим возможность дифференциации макропруденциальных лимитов (прямые количественные ограничения, которые снижают долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков — прим. ред.) для СЗКО была исключена», — приводит РБК сообщение пресс-службы Центробанка РФ.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Центробанку РФ ограничивать выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это нужно для того, чтобы МФО оформляли меньше займов закредитованным гражданам.

В соответствии с законопроектом, Центробанк РФ может устанавливать лимиты на определенные виды кредитов. При этом свобода Банка России в введении запретов будет ограничена статьей 43 «Закона о Центральном банке». Она гласит, что регулятор может вводить часть лимитов только после консультаций с правительством.

Ко второму чтению из законопроекта убрали норму о том, что банки будут обязаны уведомлять потребителей о введении ограничений на займы. Это сделали, чтобы не создавать избыточную административную нагрузку на кредитные организации. Информация о введении лимитов и так будет публичной, уточнили в Центробанке РФ.

Ранее директор департамента финансовой стабильной ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что Банк России может запретить выдавать займы гражданам, у которых не погашены предыдущие кредиты. Так регулятор планирует снизить долю кредитов с высоким показателем долговой нагрузки. Данилова предположила, что соответствующий закон вступит в силу в следующем году.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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