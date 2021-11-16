Дело, в котором замешаны челябинские «спецсубъекты», передали из полиции следователям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета на благоустройство в Калининском районе Челябинска, передали из полиции в Следственный комитет. Это связано с тем, что в материалах фигурируют несколько депутатов, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Полиция не может заниматься расследованием, которое касается так называемых спецсубъектов. В данном случае речь идет о депутатах Калининского райсовета. Поэтому из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка его передали следователям СКР», — пояснил URA.RU инсайдер.

По данным URA.RU, дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП) по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом стало возможное хищение в 2020 году порядка 1,8 млн рублей при исполнении контрактов на укладку асфальта, заключенных с администрацией района.

Глава Калининского района Сергей Колесник подтвердил URA.RU, что получал соответствующие бумаги из КСП, которые могли быть направлены и правоохранителям. Он также добавил, что отказался подписывать акты приема работ, которые там указывались. В КСП, пресс-службах ГУ МВД по региону и следственного управления СКР от комментариев воздержались.