15 ноября 2021

Чиновников пермского министерства уличили в сокрытии доходов

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрию Махонину указали на подчиненных, нарушающих закон Фото:

Прокуратура Пермского края указала главе региона Дмитрию Махонину на несоблюдение его подчиненными антикоррупционного законодательства. Речь идет о сотрудниках министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

«Пять сотрудников ведомства предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения в отношении супругов за 2020 год. Кроме того, отдельными служащими не приняты меры к предотвращению и урегулированию имевшего место конфликта интересов», — поясняется на сайте прокуратуры.

По итогам проверки губернатору внесено представление об устранении нарушений закона. В прокуратуре обещают проконтролировать его исполнение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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