Чиновников пермского министерства уличили в сокрытии доходов

Дмитрию Махонину указали на подчиненных, нарушающих закон Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Прокуратура Пермского края указала главе региона Дмитрию Махонину на несоблюдение его подчиненными антикоррупционного законодательства. Речь идет о сотрудниках министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

«Пять сотрудников ведомства предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения в отношении супругов за 2020 год. Кроме того, отдельными служащими не приняты меры к предотвращению и урегулированию имевшего место конфликта интересов», — поясняется на сайте прокуратуры.

По итогам проверки губернатору внесено представление об устранении нарушений закона. В прокуратуре обещают проконтролировать его исполнение.