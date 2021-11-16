В ЕГЭ-2022 произойдут масштабные изменения

С 2022 года в системе Единого государственного экзамена произойдут изменения, они коснутся ряда предметов. Школьники по-новому будут решать задания по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. Туда включены новые задания — решение задач, развернутые объяснения и аргументации, а также изменена шкала баллов. Документ об этом опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.
«В работу по русскому языку внесены следующие изменения. Из части 1 исключено задание, проверяющее умение сжато передавать главную мысль текста. Вместо него включено задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. Уточнены нормы оценивания сочинения объемом от 70 до 150 слов, [а также] изменен первичный балл за выполнение работы с 59 до 58», — говорится в тексте.
В работах по математике (базовый уровень) удалено задание 2 по умениям выполнять вычисления и преобразования. Добавлены задание 5 (умение выполнять действия с геометрическими фигурами) и 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели. Число заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл теперь — 21.
В математике (профильный уровень) удалены три задания и добавлены еще два — умение выполнять действия с функциями и моделировать ситуации на языке теории вероятностей и статистики. Максимальный балл за выполнение задания повышенного уровня — действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами стал равен 3, умение использовать знания в практической деятельности стал равен 2. Максимальный балл за выполнение всей работы стал равным 31.
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