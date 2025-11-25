ЦБ обещает снизить ключевую ставку: сроки, прогнозы

Центробанк рассчитывает на снижение инфляции и ключевой ставки в 2026 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк России рассчитывает, что в 2026 году инфляция впервые за несколько лет вернется к целевому уровню в 4% в год. В этом случае предполагается и снижение ключевой ставки. Какие прогнозы дают аналитики по этому поводу на предстоящий год — в материале URA.RU.

Ключевая ставка на приемлемом уровне

По прогнозам заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина, в 2026 году предполагается снижение общего уровня инфляции до 4%. Согласно обновленному в октябре макропрогнозу, регулятор ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6–7%, а в 2026 году — 4%. Достижение этой цели позволит начать регулятору полноценный цикл смягчения денежно-кредитной политики, и это, соответственно, положительно скажется на ключевой ставке.

"Снижение инфляции позволит <...> снизить [ключевую] ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет", — подчеркнул Заботкин на "Альфа-саммите" в Нижнем Новгороде. Его слова передает "Интерфакс".

Ожидается умеренное снижение с просадками

Другие аналитики также в целом положительно настроены по этому поводу. Они прогнозируют, что в 2026 году ключевая ставка будет постепенно снижаться, но с определенными паузами. Причем эти паузы со стороны Центробанка будут осознанными, чтобы контролировать инфляцию в целом.

Банк России ранее уже пересмотрел свой прогноз по средней ключевой ставке. В 2026 году ожидается ставка в диапазоне 13–15%. Тем не менее некоторые эксперты рассматривают и более положительные сценарии.

Например, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчарова прогнозирует, что снижение будет происходить медленно, с шагом не более 0,5–1,5 п.п. за заседание. К концу 2026 года, по ее мнению, ключевая ставка может опуститься до 11–12% годовых

В начале года ждать резкого падения не стоит

Аналитики также не исключают, что на фоне скачка цен из-за повышения НДС, Центробанк может взять паузу в снижении ставки в начале года. Мильчарова допускает такую паузу уже в феврале, а аналитики Альфа-Банка полагают, что смягчение денежно-кредитной политики может быть возобновлено только в марте-апреле 2026 года.

Что повлияет на инфляцию в 2026 году

Несмотря на общее мнение, что уровень инфляции будет снижаться, есть ряд факторов, которые могут замедлить данный процесс. Ключевым из них является запланированное на 1 января 2026 года повышение НДС с 20% до 22%.

В Банке России ожидают, что основной эффект от этого решения проявится в январе 2026 года. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов оценивает его прямой вклад в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта, что несколько выше, чем при предыдущем повышении НДС в 2019 году (0,6-0,7 п.п.). Аналитики Альфа-Банка дают другую оценку — от 1,0 до 1,2 п.п.

Одно связано с другим

В основе обсуждаемых прогнозов лежит прямая связь между инфляцией и ключевой ставкой Банка России. Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике за определенный период. Высокая инфляция снижает покупательную способность денег: на одну и ту же сумму с течением времени можно купить все меньше.

Ключевая ставка же — это основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ, процентная ставка, под которую коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. Ее уровень влияет на ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Соответственно, чтобы снизить инфляцию, Центробанк повышает ключевую ставку. Кредиты становятся дороже, что сдерживает спрос на них, охлаждает экономику и замедляет рост цен. И наоборот, когда инфляция устойчиво снижается до целевого уровня (4%), ЦБ получает возможность снизить ключевую ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и стимулировать экономический рост.

