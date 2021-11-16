В Минздраве планируют продлить срок действия QR-кода переболевших

В России могут увеличить срок действия QR-кодов для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Такой информацией поделился источник в Министерстве здравоохранения.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», — его слова приводит РИА «Новости». Таким образом, срок действия документа может быть увеличен в два раза — с полугода до года.
Источник также сообщил, что из-за коронавируса появляется стойкий иммунитет к возбудителю. Из-за этого сложно заболеть во второй раз.
При этом россияне, заболевшие после прививки, лишатся годового QR-кода вакцинации. Такой приказ выпустил Минздрав РФ. Документ будет учитывать только срок болезни, а срок действия QR-кода, который дает прививка, сгорит, напоминает телеканал 360. Срок действия, таким образом, уменьшится с года на полугодовой период, дополняет «Царьград».
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