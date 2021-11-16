Шойгу объявил о назначении нового замминистра обороны России

Генерал-полковника Геннадия Жидко назначили заместителем главы российского военного ведомства, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе — заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», — передает слова Шойгу ТАСС. До этого Генерал-полковник командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).
Ранее также сообщалось, что замглавы Минобороны, генерал-полковник Андрей Картополов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ведомстве произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота (ВМФ).
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