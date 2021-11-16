Шойгу объявил о назначении нового замминистра обороны России

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Геннадий Жидко стал новым замминистром обороны Фото:

Генерал-полковника Геннадия Жидко назначили заместителем главы российского военного ведомства, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе — заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», — передает слова Шойгу ТАСС. До этого Генерал-полковник командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).

Ранее также сообщалось, что замглавы Минобороны, генерал-полковник Андрей Картополов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ведомстве произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота (ВМФ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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