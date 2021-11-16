16 ноября 2021

Baza: экс-помощник Силуанова погиб при взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в Метелево. Тюмень, разрушенный дом, разрушение жилого дома
В доме Коробкина произошел взрыв (архивное фото) Фото:

Бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде. Причины трагедии пока неизвестны.

«Предварительно известно, что Коробкин с помощью электрической пилы пытался разделить некий объект, который, возможно, сдетонировал», — передает Telegram-канал Baza. Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября в частном доме в Волгограде.

По данным канала, на месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох. Следователи уже установили, что погибший коллекционировал оружие — у него было большое количество снаряжения времен войны, амуниции и патронов.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова. В 2019 году он покинул свой пост в министерстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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