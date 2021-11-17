В России появится новый налоговый вычет

Правительство РФ будет возвращать 13% от суммы, потраченной на занятия спортом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Согласно постановлению правительства России с 2022 года россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане начиная с 2022 года смогут получать „спортивный“ налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан», — сказано в постановлении правительства РФ.

Отмечается, что новый налоговый вычет распространяется на фитнес-клубы или, например, бассейны. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет — 120 тысяч рублей. Возврату подлежит 13% от потраченной суммы.

В Минстрое РФ также предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья, пишет «Национальная служба новостей». 47% россиян тратят налоговые вычеты на досрочное погашение ипотеки, сообщает «Дни.ру». В Госдуме РФ обсуждали возможность увеличить размер социального налогового вычета в три раза, отмечает агентство Nation News.