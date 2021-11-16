СМИ: в двух городах Пермского края прекратили строить жилье

Эксперты отмечают, что строительство жилья прекратилось из-за низкой покупательской способности граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

Соликамск и Чайковский (Пермский край) вошли в перечень 43 российских городов с населением около 100 тысяч человек, где прекратили возводить жилые многоквартирные дома. Одна из причин — отсутствие денег у населения на покупку нового жилья.

«Среди довольно крупных городов с населением более 100 тысяч человек, в которых уже с октября 2019 года ничего не строится, можно выделить Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск и Чайковский», — пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова.

Среди причин, по которым не ведется строительство, Вымолов назвал несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, проблемы девелоперов с проектным финансированием и отсутствие свободной земли. Также эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что к отсутствию новостроек приводит низкая покупательская способность граждан. В пресс-службе министерства строительства Пермского края URA.RU пояснили, что прокомментируют данную информацию позже.

Согласно информации, размещенной на сайте краевого правительства, за 2021-30 годы в Чайковском и Соликамском городских округах планируется построить 360 и 220 тысяч квадратных метров жилья. По данным Пермьстата за прошлый год в регионе построено почти 1,2 млн квадратных метров жилья. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2%.