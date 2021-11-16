16 ноября 2021

Екатеринбурженка выиграла в лотерею два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
Екатеринбурженка вмиг стала миллионершей Фото:

Жительница Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею два миллиона рублей. Победительница купит на эти деньги квартиру, рассказали URA.RU представители бренда «Столото».

«Екатеринбурженка ранее принимала участие в лотереях, но потом сделала перерыв. Недавно, оказавшись в киоске „Столото“, она заметила яркий билет моментальной лотереи. Свердловчанка купила его и стала обладательницей выигрыша в размере 2 млн рублей. Участница намерена потратить призовые деньги на покупку однокомнатной квартиры для дочери», — сообщили в пресс-службе «Столото».

Победительница работает администратором в интернет-магазине. Женщина призналась, что четыре дня никому не говорила о выигрыше, потому что находилась в состоянии шока. «Просто не знала, как преподнести новость. Сообщила родным за семейным столом!» — рассказала победительница.

Ранее другой свердловский счастливчик выиграл в лотерею полтора миллиона рублей. Бизнесмен намеревался потратить деньги на семейные нужды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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