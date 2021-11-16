16 ноября 2021

Пермские власти раскрыли заболеваемость COVID среди привитых

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, больной, раковина, койка, больница
Привитые от COVID-19 пермяки попадают в больницы, признали в оперштабе Фото:
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае начал раскрывать данные о вакцинированных жителях, которые заболели COVID-19. Также в ежедневной сводке рассказали о привитых пермяках, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 696 новых случаев COVID-19, из них 57 были вакцинированы. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 433 пациента. Среди них 17 привитых», — следует из сводки на сайте регионального правительства.

Всего за период пандемии в Прикамье заболели 131 750 человек, умерли 6 447 пациентов. Иммунизацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 056 490 жителей, а 722 147 пермяков завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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