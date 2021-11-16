Пермские власти раскрыли заболеваемость COVID среди привитых

Привитые от COVID-19 пермяки попадают в больницы, признали в оперштабе Фото: Илья Московец © URA.RU

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае начал раскрывать данные о вакцинированных жителях, которые заболели COVID-19. Также в ежедневной сводке рассказали о привитых пермяках, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 696 новых случаев COVID-19, из них 57 были вакцинированы. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 433 пациента. Среди них 17 привитых», — следует из сводки на сайте регионального правительства.

Всего за период пандемии в Прикамье заболели 131 750 человек, умерли 6 447 пациентов. Иммунизацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 056 490 жителей, а 722 147 пермяков завершили курс вакцинации двумя компонентами.