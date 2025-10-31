Пермский синоптик удивил прогнозом погоды на праздничные выходные
С 1 ноября в регионе начнется похолодание
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Синоптик Пермского Политеха поделился с URA.RU прогнозом погоды на первые дни ноября и праздничные выходные. По словам Максима Симакина, жителей Пермского края ждет похолодание, осадки в виде мокрого снега и установление временного снежного покрова. Основные изменения начнутся уже в субботу, 1 ноября.
«Согласно прогностическим данным, 1 ноября территория Прикамья будет находиться под влиянием тыловой части циклона, расположенного в западной Сибири. Вследствие перемещения холодных воздушных масс в регионе установится пониженная температура: от -1 до +4 градусов. В северных и восточных районах края наиболее вероятны осадки, преимущественно в смешанной фазе: дождь, переходящий в мокрый снег, и наоборот. Местами возможно образование временного снежного покрова», — объясняет Максим Симакин.
Вероятность осадков будет сохраняться и 2 ноября. Однако их характер будет приобретать более локальный характер. Температурный фон ожидается в пределах -2...+3 градусов.
Уже к ночи 3 ноября территория Пермского края окажется под влиянием антициклона, который будет спускаться с севера Европейской части России. Ожидаемая температура по краю составит -8...-3 градуса в ночное время (в горах до -10) и -4...+1 градус в дневное время.
В День народного единства, 4-го ноября, на Европейскую часть России выйдет новый атлантический циклон. Его теплый фронт принесет в Пермский край интенсивные смешанные осадки — дождь и мокрый снег, лежащие на его теплом фронте. Температура сохранится на уровне -4...+1 градуса. Прогноз на этот день носит предварительный характер и во многом зависит от положения антициклона, который может сдержать смещение фронтального раздела на восток, резюмирует эксперт.
