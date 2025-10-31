Пермский синоптик удивил прогнозом погоды на праздничные выходные

С 1 ноября в регионе начнется похолодание Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Синоптик Пермского Политеха поделился с URA.RU прогнозом погоды на первые дни ноября и праздничные выходные. По словам Максима Симакина, жителей Пермского края ждет похолодание, осадки в виде мокрого снега и установление временного снежного покрова. Основные изменения начнутся уже в субботу, 1 ноября.

«Согласно прогностическим данным, 1 ноября территория Прикамья будет находиться под влиянием тыловой части циклона, расположенного в западной Сибири. Вследствие перемещения холодных воздушных масс в регионе установится пониженная температура: от -1 до +4 градусов. В северных и восточных районах края наиболее вероятны осадки, преимущественно в смешанной фазе: дождь, переходящий в мокрый снег, и наоборот. Местами возможно образование временного снежного покрова», — объясняет Максим Симакин.

Вероятность осадков будет сохраняться и 2 ноября. Однако их характер будет приобретать более локальный характер. Температурный фон ожидается в пределах -2...+3 градусов.

Продолжение после рекламы

Уже к ночи 3 ноября территория Пермского края окажется под влиянием антициклона, который будет спускаться с севера Европейской части России. Ожидаемая температура по краю составит -8...-3 градуса в ночное время (в горах до -10) и -4...+1 градус в дневное время.