Пермских студентов зовут на соревнования по IT-разработкам
Студенты из пермских вузов могут получить деньги за новые разработки
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Социальная сеть Мах объявила о хакатоне для студентов российских вузов. Участники соревнований будут соперничать в разработках в IT-сфере. Финал хакатона состоится в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
«Студенты вузов смогут принять участие в соревнованиях в трех направлениях: цифровизация (сервисы для учебного процесса и студенческой жизни); эффективность (инструменты управления задачами и рабочими процессами) и социальные инициативы (проекты в сфере инклюзии, экологии и культуры). Все участники должны будут разработать чат-боты и мини-приложения. Для участия в хакатоне студенты должны объединиться в команды по два или три человека», — пояснили в правительстве.
Хакатон будет проходить в несколько этапов. Желающим принять участие нужно подать заявки до 7 ноября. Финал соревнований состоится в Москве. В него войдут 54 команды, а девять лучших из них разделят между собой призовой фонд в 3 000 000 рублей. Жюри будет оценивать актуальность, качество исполнения и практическую пользу представленных проектов.
Социальная сеть Мах, которая стала организатором хакатона, насчитывает уже более 111 тысяч пользователей из Пермского края. В это число вошли школьники, студенты и педагогический состав. Ранее образовательное пространство «Сферум» объявило о переходе на площадку Мах, где ученики могут общаться с педагогами и узнавать новости о предстоящих изменениях в расписании или дополнительных занятиях. В мессенджере Мах доступны все основные функции «Сферума»: чаты, видеозвонки, интерактивные доски для совместных занятий. Также там работает чат-бот «Пушкинская карта».
