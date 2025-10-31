В Пермском крае объекты культурного наследия восстанавливаются с помощью инвесторов
Более половины муниципального имущества вовлечено в хозяйственный оборот
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае состоялось заседание Совета по экономике муниципальных образований региона. Основными темами стали вопросы вовлечения в хозяйственный оборот муниципального и регионального имущества, а также объектов культурного наследия, — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
«Для вовлечения в оборот имущества и объектов культурного наследия в крае применяются механизмы приоритетного инвестиционного проекта и государственно-частного партнерства. Это помогает не только привлекать инвестиции, но и создавать новые рабочие места, а также восстанавливать объекты», — подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.
Инвесторы, осуществляющие проекты с присвоенным статусом «приоритетный», получили на преференциальных условиях 252 участка совокупной площадью около 7 тысяч гектаров. Однако в настоящее время наблюдается возрастающий интерес со стороны инвесторов не только к земельным участкам, но и к уже существующим строениям и объектам недвижимости. Подобные здания могут обрести «новую жизнь» благодаря инвестициям, при этом сохранив свой исторический архитектурный облик.
«Муниципалитеты Прикамья успешно используют механизм государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в территории. В Краснокамском округе инвестор реставрирует банный комплекс, в Лысьвенском округе бизнес вкладывает средства в реконструкцию гостиницы, в Перми обновляются помещения банного комплекса и бывших детских садов», — рассказала заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Татьяна Васильева.
На начало октября 2025 года реестр муниципальной собственности Пермского края включает в себя 1 355 единиц имущества, среди которых представлены строения, земельные наделы и техническое оборудование. Приблизительно 55% от общего числа этих объектов в настоящее время передано в аренду представителям бизнес-сообщества, при этом возможности для дальнейшего расширения использования имущества остаются весьма существенными.
