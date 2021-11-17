В президентском вузе провели обыски по делу Раковой

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Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС и финансового директора университета Фото:
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Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) совместно с полицией организовали обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова. Также проверка прошла у финдиректора учреждения Александра Ефремова, заявил источник в правоохранительных органах.

«Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по части 4 статьи 159. Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора „Шанинки“ Сергея Зуева», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Зуева, обвиняемого в хищении 21 млн рублей, задержали в рамках дела Раковой. По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на госконтракты. Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест на два месяца — до 7 декабря, отмечает телеканал 360. Бывшего вице-президента Сбербанка объявили в федеральный розыск 1 октября.

Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в ИВС на Петровке, уточняет RT. Также арестован муж бывшего топ-менеджера Сбера Артур Стеценко, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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