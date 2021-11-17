В Курганской области уничтожат тонны одежды

Одежду везли из Кыргызстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховском районе (Курганская область) уничтожат почти 13 тонн нелегальной одежды. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«Очередная крупная партия нелегальной продукции не допущена к обороту на территории Российской Федерации. <…> В качестве наказания организации назначен штраф — 50000 рублей, с конфискацией и уничтожением продукции в установленном порядке», — указано в сообщении.

По данным ведомства, на трассе Иртыш задержали партию одежды Кыргызстана, которую везли в Иваново. Через Курганскую область везли одежду для взрослых, детей и новорожденных общим весом 12837,5 кг. Всего было 48523 единицы одежды.

В сентябре в Кургане уничтожили более девяти тысяч пар обуви, четырех тысяч единиц изделий легкой промышленности и парфюм, продававшиеся без маркировки. Позже стало известно, что в регионе уничтожат еще 179 пар туфель, которые везли вместе с веществом, похожим на табачное изделие «насвай».