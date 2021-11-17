17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Курганской области уничтожат тонны одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход в торговый центр РИО. Курган, торговый центр, верхняя одежда, одежда
Одежду везли из Кыргызстана Фото:

В Петуховском районе (Курганская область) уничтожат почти 13 тонн нелегальной одежды. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«Очередная крупная партия нелегальной продукции не допущена к обороту на территории Российской Федерации. <…> В качестве наказания организации назначен штраф — 50000 рублей, с конфискацией и уничтожением продукции в установленном порядке», — указано в сообщении.

По данным ведомства, на трассе Иртыш задержали партию одежды Кыргызстана, которую везли в Иваново. Через Курганскую область везли одежду для взрослых, детей и новорожденных общим весом 12837,5 кг. Всего было 48523 единицы одежды.

В сентябре в Кургане уничтожили более девяти тысяч пар обуви, четырех тысяч единиц изделий легкой промышленности и парфюм, продававшиеся без маркировки. Позже стало известно, что в регионе уничтожат еще 179 пар туфель, которые везли вместе с веществом, похожим на табачное изделие «насвай».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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