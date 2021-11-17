Главного свердловского десантника задержали по делу о взятке

Евгений Тетерин (в центре) имеет много государственных наград Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

«Тетерину вменяют статью 291 часть 1 УК РФ — „Посредничество во взяточничестве“. Пока другие детали неизвестны. Сейчас подозреваемого везут в суд для избрания меры пресечения», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгения Тетерина и еще двоих человек задержали следователи СК. Предположительно, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО «Шабровский карьер», к которому имеет отношение Тетерин.

Обновлено в 10.46:

«Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается», — прокомментировал вопрос URA.RU о задержании Евгения Тетерина представитель пресс-службы СКР России по Свердловской области Максим Чалков.