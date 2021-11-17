17 ноября 2021

Главного свердловского десантника задержали по делу о взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Преемственность поколений». Екатеринбург, шептий виктор, тетерин евгений, зайцев геннадий
Евгений Тетерин (в центре) имеет много государственных наград Фото:

Член Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

«Тетерину вменяют статью 291 часть 1 УК РФ — „Посредничество во взяточничестве“. Пока другие детали неизвестны. Сейчас подозреваемого везут в суд для избрания меры пресечения», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгения Тетерина и еще двоих человек задержали следователи СК. Предположительно, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО «Шабровский карьер», к которому имеет отношение Тетерин.

Обновлено в 10.46:

«Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается», — прокомментировал вопрос URA.RU о задержании Евгения Тетерина представитель пресс-службы СКР России по Свердловской области Максим Чалков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...