Тюменские власти отменили дистанционное обучение для школьников

Тюменские школьники и студенты вернутся к очному обучению с 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на замгубернатора Тюменской области Алексея Райдера.
«С понедельника школьники 5-11(12) классов и студенты учреждений среднего профессионального образования возвращаются к привычному формату обучения. Также возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе», — приводит оперштаб слова чиновника.
Ранее удаленный режим из-за пандемии коронавируса для учеников средних и старших классов был введен в регионе с 8 по 20 ноября. Школьники 1-4 классов с 13 ноября учились очно.
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