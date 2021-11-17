17 ноября 2021
16 ноября 2021

Тюменские власти отменили дистанционное обучение для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Удаленный режим для учеников средних и старших классов был введен в регионе с 8 по 20 ноября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Тюменские школьники и студенты вернутся к очному обучению с 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на замгубернатора Тюменской области Алексея Райдера.

«С понедельника школьники 5-11(12) классов и студенты учреждений среднего профессионального образования возвращаются к привычному формату обучения. Также возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе», — приводит оперштаб слова чиновника.

Ранее удаленный режим из-за пандемии коронавируса для учеников средних и старших классов был введен в регионе с 8 по 20 ноября. Школьники 1-4 классов с 13 ноября учились очно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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