Для тюменских школьников продлили режим удаленного обучения

Школьники 5-11 классов уйдут на удаленку по 20 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские школьники 5-11 (12) классов по 20 ноября будут учиться дистанционно. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе, со ссылкой на распоряжение губернатора Александра Моора. На удаленку также переведены студенты ссузов.

«В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5-11 (12) классов, средне-специальных, профессиональных учебных заведений, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки. Документ подписал глава региона Александр Моор», — рассказали в оперштабе.

По информации властей, школьники из малоимущих семей получат на время удаленного обучения продуктовые наборы. Льгота также коснется детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее удаленный режим из-за пандемии коронавируса для учеников средних и старших классов был введен в регионе с 8 по 13 ноября. Школьники 1-4 классов на тот же срок были отправлены на дополнительные каникулы.