Жалобы учителей вывели пермского блогера в тренды YouTube

Учителя жалуются на низкие зарплаты и высокую нагрузку Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Блогер Олег Асса рассказал на своем YouTube-канале «Все работы хороши» о жизни учителей российских школ. Видео с жалобами педагогов на зарплаты и условия труда, вывело пермяка в тренды сервиса.

В своем ролике, основанном на анонимном опросе учителей со всей страны, блогер говорит, например о коррупции при устройстве на работу педагогом. «Для устройства на работу учителем не нужно высшее педагогическое образование. Вас обяжут пройти курсы переподготовки и вуаля — вы учитель. Эти курсы можно пройти за несколько дней, а по признанию некоторых вообще купить», — говорит Асса. Один из опрошенных им педагогов рассказал, что купить «корочки» ему предлагали за 15 тысяч рублей.

Отдельной темой в полуторачасовом видео стоят зарплаты учителей. Во-первых, они сильно разнятся. Если в Москве начинающий преподаватель может заработать 70 тысяч рублей в месяц, то учитель с опытом в небольшом городке только 15-18. За эти деньги работать приходится на две ставки, а также совмещать с преподаванием в различных кружках. Как вообще начисляется зарплата, многие учителя не понимают. «Нормальная ситуация, что у меня и у моей коллеги при одинаковом количестве часов зарплаты различаются на 10—15 тысяч в месяц», — рассказывает одна из учителей.

Педагоги также жалуются на большую нагрузку, которая связана не столько с преподаванием, сколько с административной работой. Кроме того, им приходится отвечать за питание детей, их воспитание и даже поведение за стенами школы. Личной жизни у педагогов, по их словам, нет. «Не приведи господь родителям увидеть вас в клубе или ресторане с бокалом вина, пусть и в нерабочее время… За это вас могут уволить» — отмечает блогер.

Ролик Ассы меньше чем за два дня собрал более 800 тысяч просмотров. Сейчас он 22 на вкладке «Тренды» хостинга YouTube.