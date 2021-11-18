Во МХАТе убрали из репертуара скандальную постановку с Бузовой

Директор «Малого художественного академического театра» имени Горькова Владимир Кехман снял с показа скандальный спектакль с участием Ольги Бузовой. Об этом рассказал сам Кехман.
«Я снял его с репертуара», — передают «Известия» слова Кехмана. Уже после в разговоре с «Фонтанкой» Кехман заявил, что причиной прекращения показа спектакля стала «бездарность» произведения и низкие кассовые сборы.
По словам директора театра, Бузова не нужна во МХАТе. По его мнению, она сама должна заплатить за выступление на легендарной сцене.
URA.RU сообщало ранее, что Бузова высмеяла МХАТ за отказ от спектакля с ней. Постановка с ее участием вызвала большой общественный резонанс и неоднозначную реакцию публики.
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