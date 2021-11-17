Челябинскому агентству запретили размещать сведения о Ирине Шейк

УФАС требует удалить всю недостоверную информацию о модели (фото из архива) Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Модельное агентство в Челябинске неправомерно использует имена моделей с мировым именем. Так агентство записало российскую супермодель и уроженку Челябинской области Ирину Шейк в свои «воспитанницы». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления антимонопольной службы (УФАС) по региону.

«Установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Размещение сведений, что „воспитанницами нашего агентства являются такие всемирно известные модели как Ирина Шейк, Юлия Харлапанова, Светлана Захарова“ не имеют документального подтверждения», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Также модельное агентство распространило о себе информацию, которая не нашла объективного подтверждения. Это утверждения компании, как о «самом крупном модельном агентство на Урале».

УФАС предупредил агентство об удалении данной информации до 6 декабря. В случае его неисполнения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее Шейк отпраздновала Хэллоуин русскими конфетами. В своем Instagram-аккаунте модель поделилась своим праздничным образом, а также конфетами российского производства.