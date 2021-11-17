Курганцам рассказали, как получить QR-код в обход Госуслуг

QR-коды курганцы могут забрать в личном кабинете «Сбербанк онлайн» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Вакцинированные или переболевшие коронавирусом курганцы могут получить QR-код не только на сайте Госуслуг. Подтверждение можно получить и через Сбербанк Онлайн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского отделения Сбербанка.

«Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо в личном кабинете Сбербанк Онлайн перейти в раздел „Сервисы“, нажать кнопку „Госуслуги“, выбрать пункт „QR-коды (COVID-19)“ и далее сказать голосовому ассистенту „Покажи QR-код“ или выбрать соответствующее значение. После этого система покинет личный кабинет Сбербанк Онлайн и перейдет на страницу Госуслуг, где будет отображен личный сертификат», — говорится в релизе.

URA.RU ранее писало, что в Кургане возросло число мест, где требуют QR-код. Фильтры безопасности введены для посещения государственных и коммерческих предприятий в сферах культуры, физкультуры и спорта, ТРЦ, общественного питания, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса.

При этом представители бизнеса, связанного с общественным питанием в Кургане, просят смягчить антиковидные ограничения, а именно отменить требование находиться в пункте питания только с QR-кодом. Рестораторы терпят убытки, персонал увольняется.