Курганский общепит требует отменить QR-коды

Курганский общепит терпит убытки из-за антиковидных ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Представители бизнеса, связанного с общественным питанием в Кургане, просят смягчить антиковидные ограничения, а именно отменить требование находиться в пункте питания только с QR-кодом. Рестораторы терпят убытки, персонал увольняется. Об этом URA.RU рассказали предприниматели.

«Мы собираемся протестовать против ряда ограничений, писать письма и обращения. Бизнес выживает из последних сил. Зачем QR-коды ввели, если есть достоверные сведения, что привитые, как и непривитые тоже заболевают и являются распространителями вируса. При этом все могут ходить за продуктами и в аптеки, где концентрация населения в разы выше», — говорят предприниматели.

Они уточняют, что даже если власти не откажутся от ограничений по требованию QR-кодов, то хотя бы разрешили работать позже 23:00. В чем логика этого распоряжения бизнесменам непонятно. «И официанты, и посетители после 23:00 не превратятся в зомби, они также останутся вакцинированными, как и до указанного времени. Но это ограничение влияет на число посетителей. Прибыль резко упала, в том числе и у официантов. Сейчас решается вопрос даже о закрытии некоторых заведений», — поясняют бизнесмены.

Ресторатор Максим Муравский в разговоре с URA.RU уточнил, что на выручку также повлиял запрет для детей посещать общепит без родителей. При этом бизнес пытается выжить за счет субсидий (кредитов под небольшой процент) для сфер наиболее пострадавших от коронавируса, чтобы сохранить персонал. «Но мы выходим из ситуации тем, что открываем новые точки, например, кофейню в филармонии. Нам не потребовалось искать персонал, своих перевели. В дальнейшем видимо только открытие новых точек общепита позволит удержать штат и воспользоваться мерами поддержки», — рассказал Муравский.

URA.RU писало, что власти приняли решение, что с 25 октября общепит работает до 23:00. Требование предъявлять QR-код при посещение кафе и ресторанов введено с 12 октября.