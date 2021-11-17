Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Пермском крае

Дом, на который обратил внимание Бастрыкин, признали аварийным в 2019 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с аварийным домом в Перми, на который жалуются его жители. Также глава СК поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Анащенко предоставить доклад о ситуации, сообщается на сайте СКР.

«В социальных сетях опубликовано обращение жителей аварийного дома в Перми, которые жалуются на проживание в непригодных и опасных условиях при бездействии местных органов власти. В связи с этим председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Анащенко Д. С. представить доклад о ситуации», — говорится в сообщении СКР.

По данным ведомства, дом признали аварийным в 2019 году, а под расселение он попадает только в 2025 году. Конкретный адрес не называется, но URA.RU ранее рассказывало о доме №14 на Ямпольской улице, жители которого опасаются замерзнуть зимой или погибнуть под завалами. Ранее власти Перми признавали — у бюджета города нет средств на то, чтобы полностью в короткие сроки решить проблему с аварийным жильем. По словам начальника департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елены Крузель, в год получается расселить примерно 40 тыс. кв. метров аварийного жилья, но примерно столько же недвижимости признается аварийной вновь.