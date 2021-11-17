История с домашним насилием в Челябинске заинтересовала главу СК (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку по истории блогерши Полины Степкиной. Поводом стала передача на НТВ, где девушка из Челябинска рассказала, как над ней издевался отец.

«В эфире федерального канала обсуждалась история несовершеннолетней из Челябинска, которая подвергалась жестокому обращению со стороны отца. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Решетникову П.Г. организовать проверку по изложенным доводам и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

В 12 лет Полина Степкина ушла из семьи, спасаясь от побоев отца. Сегодня она ведет блог в Instagram о домашнем насилии. В нем блогер признается, что 16 лет прожила в аду.

«Я ребенок. Стояла на коленях и умоляю отца не бить. Кровь по лицу. На голове остались шрамы. Отец годами зверски избивал и издевался», — сообщила в эфире федерального канала блогер.

В своем блоге Полина использует грим, чтобы показать, как выглядят жертвы домашнего насилия Фото: скрин Instagram model.polly