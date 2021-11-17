Власти ЯНАО увеличат выплату некоторым родителям

Самая высокая выплата в регионе составит 54 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО увеличат денежное вознаграждение родителям, которые заключили договор о приемной семье. Как сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе, самая высокая выплата в регионе составит 54 тыс. рублей.

«Проектом постановления предусмотрено увеличение вознаграждения для приемных родителей, с которыми заключен договор о приемной семье. Индексация производится в соответствии с протоколом бюджетной комиссии на 4 процента», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

В ЯНАО сумма вознаграждений зависит от места, где живут приемные родители, а также от наличия педагогического образования у получателей. Так семья, живущая в поселке за северным полярным кругом, может рассчитывать на выплату в 54 тыс. рублей. Это при условии, что у родителя есть высшая квалификационная категория. Меньше всего получат городские родители, живущие южнее полярного круга и не имеющие преподавательского образования, а именно 33 тыс. рублей.

Также для родителей предусмотрены надбавки к данной выплате. Например, если житель воспитывает не менее пяти приемных детей и еще использует автомобиль, то ему заплатят около 16 тыс. рублей за работу водителем. Помимо этого, доплачивают за воспитание ребенка с ограниченными возможностями и малыша до трех лет.