В ХМАО депутаты готовят митинг за отставку первого вице-мэра

У депутатской группы конфликт с первым вице-мэром Урая Виктором Гамузовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициативная группа депутатов думы Урая планирует 29 ноября провести митинг за отставку первого замглавы города Виктора Гамузова. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников — Леонард Насибуллин.

«Мы уже подали уведомление о проведении митинга в городскую администрацию. Считаем, что Гамузов не справляется с должностными обязанностями. В Урае ощущается дефицит социальных объектов, отсутствует градостроительная политика и многое другое. Поэтому мы требуем отставки чиновника», — заявил Насибуллин.

Он также добавил, что в случае, если до 29 ноября Гамузов напишет заявление об уходе с поста, то необходимость в проведении митинга отпадет. Первый замглавы Урая отказался от комментариев, сославшись на то, что до 30 ноября находится в отпуске.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт депутатов с первым вице-мэром Урая носит затяжной характер. Они уже собирали подписи среди горожан за его отставку.