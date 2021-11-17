17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ХМАО депутаты готовят митинг за отставку первого вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, документы, чиновник, документы, наручные часы, депутаты, документы к заседанию
У депутатской группы конфликт с первым вице-мэром Урая Виктором Гамузовым Фото:

Инициативная группа депутатов думы Урая планирует 29 ноября провести митинг за отставку первого замглавы города Виктора Гамузова. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников — Леонард Насибуллин.

«Мы уже подали уведомление о проведении митинга в городскую администрацию. Считаем, что Гамузов не справляется с должностными обязанностями. В Урае ощущается дефицит социальных объектов, отсутствует градостроительная политика и многое другое. Поэтому мы требуем отставки чиновника», — заявил Насибуллин.

Он также добавил, что в случае, если до 29 ноября Гамузов напишет заявление об уходе с поста, то необходимость в проведении митинга отпадет. Первый замглавы Урая отказался от комментариев, сославшись на то, что до 30 ноября находится в отпуске.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт депутатов с первым вице-мэром Урая носит затяжной характер. Они уже собирали подписи среди горожан за его отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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