Путин заявил о том, что силы НАТО «вышли за рамки» у границ РФ

Президент озабочен присутствием сил НАТО у российских границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Войска НАТО нарушают красные линии воздушного пространства России. Об этом заявил Владимир Путин во время расширенного заседания министерства иностранных дел России.

«Что касается Черного моря, то последнее вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях», — сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД России, которое транслируется на «России 24».

Путин также выразил беспокойство по поводу того, что истребители несут опасное тяжелое вооружение и заявил, что западные партнеры России не прислушиваются к предостережениям Москвы по поводу «красных линий».

Ранее Путин заявлял о том, что учения НАТО в Черном море — серьезный вызов для России. Президент сообщал о том, что в военных учениях задействована мощная корабельная группировка и используется авиация — на борту самолетов стратегическое оружие.