Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для РФ

Владимир Путин отклонил предложение Минобороны РФ провести ответные учения в Черном море Официальный сайт президента России kremlin.ru

Незапланированные военные учения НАТО в Черном море являются серьезным вызовом для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», — сказал Путин.

Президент отметил, что в Министерстве обороны РФ предложили провести ответные учения в акватории Черного моря. Однако, по словам Путина, в этом нет необходимости. «Нет смысла нагнетать обстановку», — заключил президент.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО наращивает военную активность в районе Черного моря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия НАТО очень воинственными, пишет RT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин внимательно наблюдает за ситуацией в Черном море, сообщает «Национальная служба новостей».