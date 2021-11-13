Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для РФ

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Владимир Путин отклонил предложение Минобороны РФ провести ответные учения в Черном море

Незапланированные военные учения НАТО в Черном море являются серьезным вызовом для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», — сказал Путин.

Президент отметил, что в Министерстве обороны РФ предложили провести ответные учения в акватории Черного моря. Однако, по словам Путина, в этом нет необходимости. «Нет смысла нагнетать обстановку», — заключил президент.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО наращивает военную активность в районе Черного моря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия НАТО очень воинственными, пишет RT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин внимательно наблюдает за ситуацией в Черном море, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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