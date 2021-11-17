Соучастник нападения на пермского адвоката предстанет перед судом

Мужчина также заключил досудебное соглашение (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми под суд пойдет 35-летний житель Березников, обвиняемый в пособничестве при нападении на адвоката. Уголовное дело было возбуждено после того, как 1 марта неизвестный нанес удары молотком по голове адвокату Евгению Елькину. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«1 марта текущего года неизвестный нанес удары молотком по голове адвокату Елькину. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью. Дело находилось в производстве первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что предполагаемый организатор преступления испытывал личную неприязнь к господину Елькину. Он предложил за денежное вознаграждение своему знакомому помочь совершить нападение на юриста. Тот подыскал 27-летнего молодого человека, который также проживал в Березниках, и рассказал ему о преступном замысле.

В дальнейшем вовлеченный в сговор злоумышленник неоднократно ездил в Пермь и следил за Елькиным. Непосредственно нападение совершил четвертый обвиняемый.

Предполагаемый пособник признал свою вину, заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Материалы дела в отношении организатора и двух остальных соучастников находятся в прокуратуре, которая должна утвердить обвинительное заключение.