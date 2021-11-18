В Кремле обвинили НАТО в разжигании войны Киева и Донбасса

Спонсирование Украины вооружениями НАТО и США подталкивает Украину на войну в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет „горячие головы“ на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами», — заявил Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
По его мнению, процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону России очевиден, потому это повод насторожиться. В ответ РФ принимает решительные меры, которые отчетливо фиксируются оппонентами с Запада, резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, что США отправили на Украину четвертую поставку помощи в виде 80 тонн боеприпасов на поддержание демократии и свободы в стране. Дмитрий Песков рассказал, что НАТО и Украина станут основными темами на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Великобритания заявила о готовности ввести на Украину оперативную группу военных для противостояния России. Путин заявил о необходимости в сохранении напряжения в отношениях с Западом, передает RT.
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