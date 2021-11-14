Британия хочет отправить на Украину военных для борьбы с Россией

Британская армия готова высадиться на Украине в течении нескольких часов Официальный сайт Министерств обороны Великобритании Gov.UK

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Великобритания может направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию на Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться на территорию страны. Подразделения САС и парашютного полка могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов. Высокопоставленные источники в британской армии заявили, что сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадится в регионе в течение 36 часов после зеленого света», — пишет Mirror.

Ранее члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США попросили президента страны Джо Байдена ввести войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной является вбросом. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не была и не будет участником военных действий в Донбассе, пишет телеканал 360.