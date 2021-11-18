18 ноября 2021

Диетолог предупредила диабетиков об опасности заболеть COVID-19

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В совокупности сахарный диабет и коронавирусная инфекция могут привести к тяжелым последствиям для организма Фото:
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Коронавирус COVID-19

Повышенный уровень сахара в крови влечет за собой сосудистые повреждения, что усложняет течение заболевания COVID-19. О взаимосвязи между уровнем сахара крови и тяжестью течения коронавирусной инфекции рассказала эндокринолог, врач-диетолог Елена Щетинина.

«Мы можем не замечать повышение сахара в крови, симптомов может не быть, но организм чувствует это повышение. Сосудистые повреждения появляются в организме при сахаре больше шести-семи миллимолей на литр. Идет повреждение внутренней стенки сосудов, она становится более проницаемой», — рассказала Елена Щетинина в разговоре с радио Sputnik.

По ее словам, заболевание сахарного диабета может сопровождаться сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к необратимым последствиям. Врач добавила, что при коронавирусной инфекции также истончаются стенки сосудов. Если же эндотелий изначально был поврежден из-за сахарного диабета, то это лишь усугубит течение коронавируса.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил основные продукты, которые желательно исключить из рациона на время постковидного синдрома. В их число он включил сахар, картофель, рис, колбасные изделия, красное мясо и изделия из просеянной муки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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