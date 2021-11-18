В США придумали, как уничтожить «Северный поток — 2»

Если Россия развяжет войну с Украиной, у США будет время и возможности, чтобы остановить российский проект «Северный поток — 2». Об этом сообщил член группы Bloomberg News Automation (Берлин, Германия) Леонид Бершидский.
«Северный поток — 2» будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину. Сроки [введения в эксплуатацию] снова сдвинутся, а США выиграют время и придумают аргументы [против] российского трубопровода», — отметил он в своей статье в издании Bloomberg.
Бершидский также уточнил, что менее масштабная операция России лишь сдвинула бы сроки по запуску трубопровода. Его слова приводит газета
Обозреватель привел в пример, что подобные ситуации случались и раньше. В 2008 году в России был кризис: из-за споров о ценах на газ и плате за транзит мы не смогли договориться с Украиной. И они заблокировали наш газ, предназначенный для Европы.
Ранее сообщалось, что лицензирование газопровода «Северный поток — 2» в Германии было приостановлено. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию трубопровода до марта 2022 года.
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