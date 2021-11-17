«Северный поток — 2» не запустят до марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Решение немецкого регулятора по «Северному потоку — 2» может отложить ввод в эксплуатацию до марта Фото:

Приостановка лицензирования «Северного потока-2» может привести к задержке ввода в эксплуатацию трубопровода до марта 2022 года. Об этом сообщил источник в правительстве.

«Решение немецкого регулятора приостановить лицензирование трубопровода „Северный поток — 2“ может отложить ввод инфраструктуры в эксплуатацию. Думаю, ее отложат до марта 2022 год», — сказал источник Reuters.

Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...