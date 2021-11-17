«Северный поток — 2» не запустят до марта

Приостановка лицензирования «Северного потока-2» может привести к задержке ввода в эксплуатацию трубопровода до марта 2022 года. Об этом сообщил источник в правительстве.
«Решение немецкого регулятора приостановить лицензирование трубопровода „Северный поток — 2“ может отложить ввод инфраструктуры в эксплуатацию. Думаю, ее отложат до марта 2022 год», — сказал источник Reuters.
Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT.
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