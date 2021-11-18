Очно будут учиться, в частности, студенты Школы перспективных исследований ТюмГУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) из-за пандемии коронавируса продлил дистанционное обучение для студентов до 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Исключение сделано для нескольких институтов в структуре университета.

«В Тюменском госуниверситете определен порядок организации образовательного процесса для студентов очной формы обучения в период с 22 ноября по 5 декабря. Студенты институтов ТюмГУ (ИнБио, ИнЗем, ИМиКН, ФТИ, ИнХим, СоцГум, ФЭИ, ИГиП, ИПиП, ИФК) продолжат учебу в режиме онлайн с использованием платформы Microsoft Teams», — говорится в распоряжении руководства университета.

При этом студенты Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), Школы перспективных исследований (SAS) и Политехнической школы ТюмГУ будут учиться очно. «Необходимые санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены», — добавили в пресс-службе вуза.

Ранее агентство писало, что с 22 ноября к очному обучению возвращаются тюменские школьники. Дистант также отменен для студентов ссузов региона.