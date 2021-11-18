18 ноября 2021
17 ноября 2021

Крупнейший вуз Тюмени продлил дистанционное обучение. Но есть исключения

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа перспективных исследований. Тюмень, вуз, тюмгу, вузы, студенты, тгу, тюменский государственный университет, шпи, школа перспективных исследований
Очно будут учиться, в частности, студенты Школы перспективных исследований ТюмГУ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) из-за пандемии коронавируса продлил дистанционное обучение для студентов до 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Исключение сделано для нескольких институтов в структуре университета.

«В Тюменском госуниверситете определен порядок организации образовательного процесса для студентов очной формы обучения в период с 22 ноября по 5 декабря. Студенты институтов ТюмГУ (ИнБио, ИнЗем, ИМиКН, ФТИ, ИнХим, СоцГум, ФЭИ, ИГиП, ИПиП, ИФК) продолжат учебу в режиме онлайн с использованием платформы Microsoft Teams», — говорится в распоряжении руководства университета.

При этом студенты Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), Школы перспективных исследований (SAS) и Политехнической школы ТюмГУ будут учиться очно. «Необходимые санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены», — добавили в пресс-службе вуза.

Ранее агентство писало, что с 22 ноября к очному обучению возвращаются тюменские школьники. Дистант также отменен для студентов ссузов региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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