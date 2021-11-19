Спасатели назвали приоритетную версию пожара у певицы Хлебниковой

Ранее сообщалось, что пожар в квартире Марины Хлебниковой возник из-за тлеющего окурка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пожар в квартире заслуженной артистки РФ, певицы Марины Хлебниковой мог случиться из-за короткого замыкания в проводке, а не от непотушенной сигареты, как было объявлено ранее. Такой информацией поделился представитель экстренных служб.

«Пожар в квартире Марины Хлебниковой мог начаться из-за короткого замыкания», — сказал он. Информацию сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что пожар произошел в 14-м доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы. В пожаре сгорели ее личные вещи, а в квартире во время инцидента артистка была не одна — с ней находились ее родители и дочь, отмечает телеканал 360. Саму Хлебникову госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние остается тяжелым, напоминает «Утро.ру». Предварительной причиной происшествия стала ее непотушенная сигарета, сообщает «Ридус».