Спасатели назвали приоритетную версию пожара у певицы Хлебниковой

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Ранее сообщалось, что пожар в квартире Марины Хлебниковой возник из-за тлеющего окурка Фото:

Пожар в квартире заслуженной артистки РФ, певицы Марины Хлебниковой мог случиться из-за короткого замыкания в проводке, а не от непотушенной сигареты, как было объявлено ранее. Такой информацией поделился представитель экстренных служб.

«Пожар в квартире Марины Хлебниковой мог начаться из-за короткого замыкания», — сказал он. Информацию сообщает РИА «Новости».

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Певицу Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара. Что известно о ее состоянии

Ранее стало известно, что пожар произошел в 14-м доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы. В пожаре сгорели ее личные вещи, а в квартире во время инцидента артистка была не одна — с ней находились ее родители и дочь, отмечает телеканал 360. Саму Хлебникову госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние остается тяжелым, напоминает «Утро.ру». Предварительной причиной происшествия стала ее непотушенная сигарета, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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