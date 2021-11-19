Марина Хлебникова получила ожоги из-за пожара Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заслуженная артистка РФ, певица Марина Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, находится в тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Самое важное об этом происшествии:

Пожар произошел в 14 доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы;

Дым почувствовали соседи, которые и разбудили семью, пишет LIFE ;

; В доме Хлебниковой находились ее родители и дочь, которая и вызвала спасателей;

Всего из жилища эвакуировали 5 человек, уточняет «Пятый канал»;

Марина Хлебникова была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает MK.RU ;

; У певицы диагностировали ожоги, она также отравилась угарным газом;

Дочь Хлебниковой сообщила, что она часто курила у окна в своей комнате;

Пожар мог случиться из-за непотушенной сигареты, отмечает деловое издание «Взгляд»;

Кровать и некоторые вещи певицы сгорели, а стены и пол комнаты обуглены;

Марина Хлебникова — это российская певица, которая известна широкой аудитории благодаря песням «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!», напоминает Vse42. Неожиданно певица исчезла со сцены, а спустя время поклонники начали забывать ее, уточняют «Дни.ру».