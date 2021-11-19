Певицу Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара. Что известно о ее состоянии

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Марина Хлебникова получила ожоги из-за пожара Фото:

Заслуженная артистка РФ, певица Марина Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, находится в тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Самое важное об этом происшествии:

  • Пожар произошел в 14 доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы;
  • Дым почувствовали соседи, которые и разбудили семью, пишет LIFE;
  • В доме Хлебниковой находились ее родители и дочь, которая и вызвала спасателей;
  • Всего из жилища эвакуировали 5 человек, уточняет «Пятый канал»;
  • Марина Хлебникова была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает MK.RU;
  • У певицы диагностировали ожоги, она также отравилась угарным газом;
  • Дочь Хлебниковой сообщила, что она часто курила у окна в своей комнате;
  • Пожар мог случиться из-за непотушенной сигареты, отмечает деловое издание «Взгляд»;
  • Кровать и некоторые вещи певицы сгорели, а стены и пол комнаты обуглены;

Марина Хлебникова — это российская певица, которая известна широкой аудитории благодаря песням «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!», напоминает Vse42. Неожиданно певица исчезла со сцены, а спустя время поклонники начали забывать ее, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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