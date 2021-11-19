Заслуженная артистка РФ, певица Марина Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, находится в тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату ИВЛ.
Самое важное об этом происшествии:
Пожар произошел в 14 доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы;
Дым почувствовали соседи, которые и разбудили семью, пишет LIFE;
В доме Хлебниковой находились ее родители и дочь, которая и вызвала спасателей;
Всего из жилища эвакуировали 5 человек, уточняет «Пятый канал»;
Марина Хлебникова была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает MK.RU;
У певицы диагностировали ожоги, она также отравилась угарным газом;
Дочь Хлебниковой сообщила, что она часто курила у окна в своей комнате;
Пожар мог случиться из-за непотушенной сигареты, отмечает деловое издание «Взгляд»;
Кровать и некоторые вещи певицы сгорели, а стены и пол комнаты обуглены;
Марина Хлебникова — это российская певица, которая известна широкой аудитории благодаря песням «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!», напоминает Vse42. Неожиданно певица исчезла со сцены, а спустя время поклонники начали забывать ее, уточняют «Дни.ру».