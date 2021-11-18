В главной больнице Екатеринбурга закрывают ковидное отделение

Нейрохирургический корпус ГКБ №40 начнет выполнять плановые операции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нейрохирургический корпус ГКБ №40 в Екатеринбурге (Свердловская область) с 22 ноября откроется для приема плановых и неотложных пациентов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Нейрохирургический корпус начнет работать в обычном режиме с 22 ноября. Сейчас идет полная подготовка корпуса для приема пациентов. Проводится генеральная уборка. Раньше тут были только больные ковидом», — сообщил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу больницы. «Дату открытия сообщим», — сказала пресс-секретарь медицинского учреждения. На данный момент ковид-госпитали организованы в ЦГКБ №1, ГКБ №14, ЦГКБ №24, ОДКБ №1, ГКБ №40 и в ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Ранее URA.RU писало, что в городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге с начала июля выделят хирургическое и нейрохирургическое отделение для больных коронавирусом.