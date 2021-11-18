Бывший вице-спикер думы Нижневартовска заявил о мэрских амбициях

Сергей Землянкин подаст документы на участие в конкурсе на должность мэра Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат думы Нижневартовска Сергей Землянкин, ранее занимавший пост вице-спикера, намерен участвовать в выборах на должность главы города. Об этом URA.RU рассказал сам Землянкин.

«Сегодня собираюсь подать документы на участие в конкурсе», — сказал Землянкин. На данный он не зарегистрирован как участник. В информационном отделе думы рассказали, что заявления от Землянкина не поступало.

Землянкин занимал должность депутата трижды при СССР, а с 2006 года — еще три созыва подряд. С 2011 по 2016 он руководил депутатской комиссией по городскому хозяйству и строительству, а в прошлом созыве был вице-спикером думы.

Ранее URA.RU писало, что Землянкин лишился шансов занять позиций в думе. Собеседник агентства считает, что это итог конфликта Землянкина с региональными политэлитами.