18 ноября 2021
17 ноября 2021

Бывший вице-спикер думы Нижневартовска заявил о мэрских амбициях

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы города 6 созыва. Нижневартовск, землянкин сергей
Сергей Землянкин подаст документы на участие в конкурсе на должность мэра Нижневартовска Фото:

Депутат думы Нижневартовска Сергей Землянкин, ранее занимавший пост вице-спикера, намерен участвовать в выборах на должность главы города. Об этом URA.RU рассказал сам Землянкин.

«Сегодня собираюсь подать документы на участие в конкурсе», — сказал Землянкин. На данный он не зарегистрирован как участник. В информационном отделе думы рассказали, что заявления от Землянкина не поступало.

Землянкин занимал должность депутата трижды при СССР, а с 2006 года — еще три созыва подряд. С 2011 по 2016 он руководил депутатской комиссией по городскому хозяйству и строительству, а в прошлом созыве был вице-спикером думы.

Ранее URA.RU писало, что Землянкин лишился шансов занять позиций в думе. Собеседник агентства считает, что это итог конфликта Землянкина с региональными политэлитами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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