В Тюмени из-за игр КВН развернули военную технику

Военная машина напротив ДК «Нефтяник» обеспечивает связь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Тюмени развернули военную технику из-за отборочного этапа КВН среди вузов Минобороны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Машина-локатор необходима для обеспечения трансляции, поскольку КВН проходит в дистанционном формате.

«В Тюмени проходит отборочный этап КВН среди вузов Минобороны в дистанционном формате. Данная техника предназначена для организации прямой трансляции», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

Ранее информация о том, что в центр города заехала военная техника, появилась в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи поделились своими версиями на этот счет. «Это вроде центр управления БПЛА на колесах, если не ошибаюсь», — предполагал Магомед Доурбеков. «Глушилка! Объясните, зачем она в городе?», — поинтересовался Дмитрий Остап. «Стоял вчера на ДК „Нефтяник“, сегодня его там уже не было», — добавляла Татьяна Розершина.