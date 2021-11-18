18 ноября 2021
17 ноября 2021

В Тюмени из-за игр КВН развернули военную технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
Военная машина напротив ДК «Нефтяник» обеспечивает связь Фото:

В центре Тюмени развернули военную технику из-за отборочного этапа КВН среди вузов Минобороны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Машина-локатор необходима для обеспечения трансляции, поскольку КВН проходит в дистанционном формате.

«В Тюмени проходит отборочный этап КВН среди вузов Минобороны в дистанционном формате. Данная техника предназначена для организации прямой трансляции», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

Ранее информация о том, что в центр города заехала военная техника, появилась в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи поделились своими версиями на этот счет. «Это вроде центр управления БПЛА на колесах, если не ошибаюсь», — предполагал Магомед Доурбеков. «Глушилка! Объясните, зачем она в городе?», — поинтересовался Дмитрий Остап. «Стоял вчера на ДК „Нефтяник“, сегодня его там уже не было», — добавляла Татьяна Розершина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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