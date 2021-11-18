18 ноября 2021

На челябинском заводе увольняют пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , парк, пенсионеры, бабушка, пенсинерка
Предприятие собирается сократить 163 человека (фото из архива) Фото:

Челябинский тракторный завод заявил о массовом сокращении пенсионеров. Предприятие уже уведомило о своих планах уволить сотрудников службу занятости. Эту информацию URA.RU подтвердил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.

«Речь идет о сокращении обслуживающего персонала на ЧТЗ. Это люди пенсионного возраста. Если им понадобится наша помощь, то мы им предоставим вакансии. В Челябинске свободно около 20 тысяч рабочих вакансий», — заявил URA.RU начальник ГУ по труду и занятости.

По словам Смирнова, руководство ЧТЗ сообщило о сокращении 163 работников в январе—феврале 2022 года. Всего на предприятии трудится 4163 человека. На официальный запрос URA.RU на момент опубликования статьи в пресс-службе ЧТЗ не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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