На челябинском заводе увольняют пенсионеров

Предприятие собирается сократить 163 человека (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский тракторный завод заявил о массовом сокращении пенсионеров. Предприятие уже уведомило о своих планах уволить сотрудников службу занятости. Эту информацию URA.RU подтвердил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.

«Речь идет о сокращении обслуживающего персонала на ЧТЗ. Это люди пенсионного возраста. Если им понадобится наша помощь, то мы им предоставим вакансии. В Челябинске свободно около 20 тысяч рабочих вакансий», — заявил URA.RU начальник ГУ по труду и занятости.

По словам Смирнова, руководство ЧТЗ сообщило о сокращении 163 работников в январе—феврале 2022 года. Всего на предприятии трудится 4163 человека. На официальный запрос URA.RU на момент опубликования статьи в пресс-службе ЧТЗ не ответили.