Киберэксперт назвал три признака утечки данных со смартфона

Утечки информации со смартфона могут произойти из-за установки вредоносных программ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если аккумулятор смартфона быстро садится, приложения расходуют большое количество трафика, а в рекламе на экране появляются предметы, которые ранее обсуждались, значит устройство передает данные пользователя третьим лицам. Как распознать утечку информации и защитить себя, URA.RU рассказал директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

«Существует несколько признаков, по которым пользователь может определить, что смартфон распознает речь и передает данные вовне. Устройство быстро теряет заряд аккумулятора, приложения расходуют подозрительно много трафика, в рекламных объявлениях появляются предметы, которые ранее обсуждались — все это указывает на утечку информации», — пояснил Даниил Чернов.

По его словам, утечки могут произойти из-за установки вредоносных программ, предоставления лишних разрешений приложениям и подключения к незащищенным Wi-Fi-сетям. «Не следует устанавливать программы из непроверенных источников. Если приложение запрашивает доступ к микрофону, камере или фотографиям, убедитесь, что это нужно для выполнения его функций. Также не подключайтесь к открытым Wi-Fi, через них можно похитить информацию с устройства», — поделился эксперт по кибербезопасности.

Он добавил, что есть сценарии сбора данных со смартфона, которые не являются утечками. «Это сбор информации о поведении пользователя в сети, посещении веб-страниц, поисковых запросах. Также это распознавание речи в фоновом режиме и передача информации разработчикам. На это требуется согласие человека, которое тот дает, принимая условия пользовательского соглашения. Данные могут быть использованы как для улучшения механизмов распознавания голоса, так и для понимания портрета пользователя и рекламной выдачи», — разъяснил Чернов.

Для защиты от вредоносных программ можно использовать антивирус. Также не следует устанавливать софт из непроверенных источников, уточнил эксперт. «Защититься от системных программ или пользовательских приложений, которые ведут сбор данных о поведении пользователя можно, только отказавшись от них», — подытожил собеседник агентства.