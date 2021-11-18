Путин присвоил звание «Народный учитель» тюменскому педагогу

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Народный учитель» Лидии Русаковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Народный учитель» директору тюменской школы №70 Лидии Русаковой. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Очередная победа тюменского образования! Лидии Русаковой присвоено звание „Народный учитель Российской Федерации“. Указ об этом подписал президент Владимир Путин», — сообщил губернатор Тюменской области.

Он также отметил, что Русакова педагогическую деятельность начала в 1979 году. При этом она неоднократно побеждала на самых престижных профессиональных конкурсах — «Учитель года», «Женщина — директор года», «Лидер образования». «Таким образом, в Тюменской области уже три «народных учителя». В 2009-м им стала ректор ТОГИРРО Ольга Владимировна Ройтблат, в 2020-м — учитель физико-математической школы Анатолий Анатольевич Кугаевский, резюмировал Моор.

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