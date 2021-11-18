В Кургане ослабили антиковидные ограничения для бизнеса

Областной оперативный штаб поддержал предложение заместителя губернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова о возобновлении работы организаций по присмотру и уходу за детьми, а также учреждений дополнительного образования. Об этом чиновник сообщил URA.RU.
«В период объявленных президентом выходных дней в ряде регионов были объявлены частичные локдауны. Для сохранения малого бизнеса в Курганской области удалось сохранить работу объектов потребительского рынка, при условии соблюдения всех санитарно-противоэпидемических требований и создания зон, свободных от COVID», — отметил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из сферы общепита в Кургане жалуются на убытки из-за введения антиковидных мер. По словам рестораторов, они обращались за помощью к Архипову. Сам чиновник пояснил, что письменных обращений не получал.
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