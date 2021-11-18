18 ноября 2021

В Кургане ослабили антиковидные ограничения для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, архипов владимир
Владимир Архипов предложил разрешить работу частным детсадам Фото:
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Областной оперативный штаб поддержал предложение заместителя губернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова о возобновлении работы организаций по присмотру и уходу за детьми, а также учреждений дополнительного образования. Об этом чиновник сообщил URA.RU.

«В период объявленных президентом выходных дней в ряде регионов были объявлены частичные локдауны. Для сохранения малого бизнеса в Курганской области удалось сохранить работу объектов потребительского рынка, при условии соблюдения всех санитарно-противоэпидемических требований и создания зон, свободных от COVID», — отметил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из сферы общепита в Кургане жалуются на убытки из-за введения антиковидных мер. По словам рестораторов, они обращались за помощью к Архипову. Сам чиновник пояснил, что письменных обращений не получал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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