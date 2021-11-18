Курганские бизнесмены из общепита разочаровались в замгубернатора

Курганский общепит ждет помощи властей, чтобы не разориться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Предприниматели из сферы общепита в Кургане жалуются на то, что из-за введения антиковидных мер отрасль терпит убытки. Рестораторы рассказали URA.RU, что они обращались к курирующему отрасль замгубернатора Владимиру Архипову, но поддержки не получили. При этом сам чиновник поясняет, что письменных обращений не было.

«Из-за введения QR-кодов общепит терпит убытки. Кроме того, введено ограничение по времени работы — до 23:00. Мы пытались обращаться к Архипову. Согласны, что он всегда выслушивает наши проблемы, знает о них и сочувствует. Но нам нужен союзник, который поможет выстоять, не уволить персонал и пополнить казну налогами», — поясняют представители общепита.

С их слов, до сокращений персонала пока не доходит. Но официанты уходят сами, так как теряют чаевые. Повара увольняются, так как рабочие смены сократились. При этом оформить субсидии пострадавшим сферам не у всех получается. «Вопросы к проведению новогодних корпоративов. Мы не знаем, какие ограничения будут. Поэтому и хочется наладить диалог с властью, от которой стало зависеть в принципе существование общепита в Кургане», — поясняют бизнесмены.

URA.RU Владимир Архипов пояснил, что письменных обращений от представителей общепита по отмене требований предъявления QR-кодов и ограничения работы до 23:00 не поступало. «Официальных уведомлений о сокращении персонала общепита по причине введения антиковидных мер из-за снижения доходов в органы исполнительной власти также не было. Введение ограничительных мер, а также их отмена принимается на заседании оперштаба по рекомендациям Роспотребнадзора, в зависимости от сложившейся обстановки», — пояснил замгубернатора.

На 19 ноября в Курганской области зарегистрировано 212 случаев заболевания COVID-19. URA.RU писало, что общепит просит смягчить антиковидные ограничения, а именно отменить требование находиться в пункте питания только с QR-кодом.